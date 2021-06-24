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ОПЕК+ планирует ослабить ограничения на нефтедобычу на 500 тыс. б/с

ОПЕК+ планирует ослабить ограничения на нефтедобычу на 500 тыс. б/с Страны ОПЕК+ также обсуждают возможность ежемесячного наращивания добычи на 500 тыс. баррелей в сутки и после августа
Энергетика
24 июня 2021 г. 17:56
ОПЕК+ планирует ослабить ограничения на нефтедобычу на 500 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает Dow Jones.

Представители стран-участниц сделки ОПЕК+ намерены встретиться 1 июля для обсуждения политики производства.

Участники сделки осторожно относятся к наращиванию нефтедобычи, считая, что перспективы спроса на нефть остаются неопределенными, учитывая неравномерное восстановление экономик различных стран, отмечают источники Dow Jones.

В прошлом году, на пике пандемии COVID-19, ОПЕК+ сократила добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. К следующему месяцу объем фактически возращенного производства составит 4 млн баррелей в сутки.

Источники отмечают, что страны ОПЕК+ также обсуждают возможность ежемесячного наращивания добычи на 500 тыс. баррелей в сутки и после августа. Однако этот сценарий официально пока не рассматривается.

Отметим, что Россия и ряд других стран-участниц группы ОПЕК+ выступают за увеличение добычи и экспорта нефти. Саудовская Аравия призывает участников сделки проявлять сдержанность в этом вопросе.

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