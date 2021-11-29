ОПЕК+ перенес заседания по мониторингу для оценки влияния "омикрон"-штамма на рынок нефти

Министры ОПЕК+ сдвинули на два дня заседания мониторинговых групп, чтобы более тщательно оценить влияние нового штамма коронавируса "омикрон" на рынок нефти.

Министры ОПЕК+ сдвинули на два дня заседания мониторинговых групп, чтобы более тщательно оценить влияние нового штамма коронавируса "омикрон" на рынок нефти.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях.

По их словам, заседание технического мониторингового комитета, которое изначально было запланировано на 29 ноября, теперь состоится 1 декабря. Эксперты технического комитета традиционно подготавливают доклад со сценариями развития рынка нефти на ближайшие месяцы. На его основе уже министерский мониторинговый комитет может выносить ту или иную рекомендацию странам ОПЕК+ о действиях на рынке нефти. Встреча министерского мониторинга теперь назначена на 2 декабря.

При этом министерская встреча стран ОПЕК пройдет 1 декабря, как и было запланировано ранее. Наконец, финальное заседание министров ОПЕК+ запланировано на 17 часов по бакинскому времени 2 декабря.

Страны ОПЕК+ на министерских встречах 1-2 декабря должны определить уровни добычи нефти на январь 2022 года. С августа этого года они восстанавливают добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц, включая декабрь. США неоднократно требовали, чтобы страны ОПЕК+ наращивали добычу более быстрыми темпами для снижения цен на нефть. Однако в ОПЕК+ до сих пор ожидали снижения спроса и профицит предложения в начале 2022 года и отказывались пересматривать параметры восстановления добычи нефти.