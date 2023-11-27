ОПЕК: Переход к "чистой" энергии должен способствовать экономическому росту

"Энергопереход" (переход на использование "чистой" энергии) должен способствовать экономическому росту.
Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, комментируя публикацию Международного энергетического агентства (МЭА) "Нефтяная и газовая промышленность в период перехода к чистому нулю".
В минувший четверг МЭА опубликовал доклад, в котором указало, что нефтегазовая отрасль сейчас переживает "момент истины". И теперь компании должны выбирать между вкладом в "углубление климатического кризиса" или переходить на "чистую" энергию. Как отмечалось в публикации, на долю нефтегазовых компаний приходится "лишь 1%" от общего объема инвестиций в мировую "чистую" энергетику.
Генсек ОПЕК в связи с этим отметил, что действительно видит, что впереди "момент истины", но подчеркнул, что миру нужно понять, что у всех стран свои собственные пути энергоперехода. Переход к "чистой" энергии должен расширять доступ к энергии и одновременно снижать выбросы углекислого газа в атмосферу.
"Энергетическая безопасность, доступ к энергии должны идти рука об руку с сокращением выбросов. Это требует крупных инвестиций во все виды энергии, во все технологии. ОПЕК считает, что мир должен сосредоточиться на задаче сокращения выбросов, а не на выборе источников энергии", - отметил генсек.