О нас

ОПЕК: Переход к "чистой" энергии должен способствовать экономическому росту

ОПЕК: Переход к "чистой" энергии должен способствовать экономическому росту "Энергопереход" (переход на использование "чистой" энергии) должен способствовать экономическому росту.
Энергетика
27 ноября 2023 г. 17:51
ОПЕК: Переход к чистой энергии должен способствовать экономическому росту

"Энергопереход" (переход на использование "чистой" энергии) должен способствовать экономическому росту.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, комментируя публикацию Международного энергетического агентства (МЭА) "Нефтяная и газовая промышленность в период перехода к чистому нулю".

В минувший четверг МЭА опубликовал доклад, в котором указало, что нефтегазовая отрасль сейчас переживает "момент истины". И теперь компании должны выбирать между вкладом в "углубление климатического кризиса" или переходить на "чистую" энергию. Как отмечалось в публикации, на долю нефтегазовых компаний приходится "лишь 1%" от общего объема инвестиций в мировую "чистую" энергетику.

Генсек ОПЕК в связи с этим отметил, что действительно видит, что впереди "момент истины", но подчеркнул, что миру нужно понять, что у всех стран свои собственные пути энергоперехода. Переход к "чистой" энергии должен расширять доступ к энергии и одновременно снижать выбросы углекислого газа в атмосферу.

"Энергетическая безопасность, доступ к энергии должны идти рука об руку с сокращением выбросов. Это требует крупных инвестиций во все виды энергии, во все технологии. ОПЕК считает, что мир должен сосредоточиться на задаче сокращения выбросов, а не на выборе источников энергии", - отметил генсек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке OPEC: Təmiz enerjiyə keçid iqtisadi artıma töhfə verməlidir

Самое читаемое

На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi