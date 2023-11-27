ОПЕК: Переход к "чистой" энергии должен способствовать экономическому росту

"Энергопереход" (переход на использование "чистой" энергии) должен способствовать экономическому росту.

"Энергопереход" (переход на использование "чистой" энергии) должен способствовать экономическому росту.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, комментируя публикацию Международного энергетического агентства (МЭА) "Нефтяная и газовая промышленность в период перехода к чистому нулю".

В минувший четверг МЭА опубликовал доклад, в котором указало, что нефтегазовая отрасль сейчас переживает "момент истины". И теперь компании должны выбирать между вкладом в "углубление климатического кризиса" или переходить на "чистую" энергию. Как отмечалось в публикации, на долю нефтегазовых компаний приходится "лишь 1%" от общего объема инвестиций в мировую "чистую" энергетику.

Генсек ОПЕК в связи с этим отметил, что действительно видит, что впереди "момент истины", но подчеркнул, что миру нужно понять, что у всех стран свои собственные пути энергоперехода. Переход к "чистой" энергии должен расширять доступ к энергии и одновременно снижать выбросы углекислого газа в атмосферу.

"Энергетическая безопасность, доступ к энергии должны идти рука об руку с сокращением выбросов. Это требует крупных инвестиций во все виды энергии, во все технологии. ОПЕК считает, что мир должен сосредоточиться на задаче сокращения выбросов, а не на выборе источников энергии", - отметил генсек.