ОПЕК ожидает ускорения ребалансировки нефти к III кварталу

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Технический комитет стран ОПЕК и государств, не входящих в организацию, ожидает ускорения ребалансировки нефти между II и III кварталом текущего года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Этот сценарий предполагает, что Ливия и Нигерия сохранят добычу на уровне января, а остальные участники продолжат сокращение добычи на прежнем уровне.

По оценкам техкомитета, сокращение нефтедобычи в январе превысило договоренность на 33%. Запасы нефти на 74 млн баррелей нефти выше среднего пятилетнего уровня. Таким образом, суточная добыча нефти возвращается на прежний уровень.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами - экспортерами нефти. Соглашение, изначально действовавшее в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалось.