О нас

ОПЕК ожидает роста своей доли в индийском импорте нефти

ОПЕК ожидает роста своей доли в индийском импорте нефти ОПЕК ожидает, что в ближайшие десятилетия его доля в поставках нефти в Индию будет расти.
Энергетика
6 марта 2024 г. 15:48
ОПЕК ожидает роста своей доли в индийском импорте нефти

ОПЕК ожидает, что в ближайшие десятилетия его доля в поставках нефти в Индию будет расти.

Как передает Report, об этом агентствe Reuters заявил генсек альянса Хайсам аль-Гайс.

По данным отраслевых источников, которые приводит агентство, в январе на долю ОПЕК пришлось 54% индийского импорта нефти. А в 2022 году эта доля составляла 50%.

"Мы ожидаем, что в ближайшие десятилетия уровень будет расти еще больше по мере продолжения экономического развития Индии", - сказал он, добавив, что многие национальные нефтяные компании из стран-членов ОПЕК планируют инвестировать в нефтеперерабатывающий сектор Индии.

ОПЕК ожидает, что спрос в Индии увеличится более чем вдвое к 2045 году, до 11,7 млн баррелей в сутки. А по прогнозам Международного энергетического агентства, Индия станет крупнейшим в мире драйвером роста спроса на нефть до 2030 года.

Индия планирует расширить нефтеперерабатывающие мощности до 9 млн баррелей в сутки к 2030 году с нынешних 5,02 млн баррелей в сутки.

По словам генсека, члены ОПЕК и другие производители должны адаптироваться к меняющейся динамике рынка из-за перенаправления торговых потоков с начала 2022 года, в результате увеличения поставок российской нефти в Индию и другие страны Азии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке OPEC expects share of Indian oil imports to rise again

Другие новости из категории

Названы доходы ГНФАР от продажи прибыльных нефти и газа
Названы доходы ГНФАР от продажи прибыльных нефти и газа
6 марта 2024 г. 15:23
Доходы ГНФАР от бонусных выплат выросли более чем на 4%
Доходы ГНФАР от бонусных выплат выросли более чем на 4%
6 марта 2024 г. 15:19
BP: Компания может рассмотреть участие и других партнеров в проекте СЭС Шафаг
BP: Компания может рассмотреть участие и других партнеров в проекте СЭС "Шафаг"
6 марта 2024 г. 12:56
BP завершит строительство СФЭС в Джебраиле к концу 2025 года
ФотоBP завершит строительство СФЭС в Джебраиле к концу 2025 года
6 марта 2024 г. 11:34
Нефть марки Brent подорожала до 82,24 доллара за баррель
Нефть марки Brent подорожала до 82,24 доллара за баррель
6 марта 2024 г. 10:34
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
6 марта 2024 г. 09:13
В Самухе полностью возобновлена подача газа
В Самухе полностью возобновлена подача газа
5 марта 2024 г. 22:13
Путин заявил, что Россия и ОПЕК+ не будут завышать цены на нефть
Путин заявил, что Россия и ОПЕК+ не будут завышать цены на нефть
5 марта 2024 г. 21:39
Азербайджан и Конго обсудили сотрудничество по трейдингу нефти и нефтепродуктов
ФотоАзербайджан и Конго обсудили сотрудничество по трейдингу нефти и нефтепродуктов
5 марта 2024 г. 20:53
Завтра в нескольких селах в Азербайджане приостановят подачу газа
Завтра в нескольких селах в Азербайджане приостановят подачу газа
5 марта 2024 г. 19:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi