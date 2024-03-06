ОПЕК ожидает роста своей доли в индийском импорте нефти

ОПЕК ожидает, что в ближайшие десятилетия его доля в поставках нефти в Индию будет расти.

ОПЕК ожидает, что в ближайшие десятилетия его доля в поставках нефти в Индию будет расти.

Как передает Report, об этом агентствe Reuters заявил генсек альянса Хайсам аль-Гайс.

По данным отраслевых источников, которые приводит агентство, в январе на долю ОПЕК пришлось 54% индийского импорта нефти. А в 2022 году эта доля составляла 50%.

"Мы ожидаем, что в ближайшие десятилетия уровень будет расти еще больше по мере продолжения экономического развития Индии", - сказал он, добавив, что многие национальные нефтяные компании из стран-членов ОПЕК планируют инвестировать в нефтеперерабатывающий сектор Индии.

ОПЕК ожидает, что спрос в Индии увеличится более чем вдвое к 2045 году, до 11,7 млн баррелей в сутки. А по прогнозам Международного энергетического агентства, Индия станет крупнейшим в мире драйвером роста спроса на нефть до 2030 года.

Индия планирует расширить нефтеперерабатывающие мощности до 9 млн баррелей в сутки к 2030 году с нынешних 5,02 млн баррелей в сутки.

По словам генсека, члены ОПЕК и другие производители должны адаптироваться к меняющейся динамике рынка из-за перенаправления торговых потоков с начала 2022 года, в результате увеличения поставок российской нефти в Индию и другие страны Азии.