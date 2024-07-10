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ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2024 году ОПЕК по-прежнему ожидает увеличения мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 104,46 млн б/с.
Энергетика
10 июля 2024 г. 16:33
ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК по-прежнему ожидает увеличения мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 104,46 млн б/с.

Как передает Report, об этом говорится в июльском докладе организации.

Росту будут способствовать высокая экономическая активность в странах, не входящих в ОЭСР, а также высокий спрос на авиаперевозки и большая мобильность автотранспорта, которые сохранятся до конца года.

Кроме того, по мнению авторов доклада, потребность в дистиллятах и транспортном топливе в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в других странах Азии подтолкнет спрос на нефть.

В 2025 году ОПЕК по-прежнему прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 1,8 млн б/с. Ожидается, что в регионе ОЭСР спрос будет расти примерно на 0,1 млн б/с, а в странах, не входящих в организацию - на 1,7 млн б/с.

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Версия на азербайджанском языке OPEC 2024-cü ildə qlobal neft tələbatının artacağını gözləyir

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