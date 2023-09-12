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ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году

ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году ОПЕК сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 млн баррелей в сутки, до 102 млн баррелей в сутки.
Энергетика
12 сентября 2023 г. 16:51
ОПЕК ожидает роста мирового спроса на нефть в 2023 году

ОПЕК сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 млн баррелей в сутки, до 102 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Ожидается, что в регионе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) спрос на нефть в 2023 году вырастет на 120 тыс. баррелей в сутки, в среднем до 46,1 млн баррелей в сутки. Также ожидается, что в регионе, не входящем в ОЭСР, общий спрос на нефть вырастет примерно на 2,3 млн баррелей в сутки в среднем до 55,9 млн баррелей в сутки в 2023 году.

ОПЕК ожидает, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к дальнейшему росту потребления нефти. Ожидаемый мировой спрос на нефть вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки в годовом исчислении.

Ожидается, что в странах ОЭСР спрос на нефть вырастет на 0,26 млн баррелей в сутки.

В странах, не входящих в ОЭСР, рост спроса на нефть в 2024 году прогнозируется почти на 2 млн баррелей в сутки, что соответствует предыдущей оценке. Наибольший рост будет наблюдаться в Китае и Индии.

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