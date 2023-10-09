ОПЕК ожидает роста добычи организации до 46 млн баррелей в сутки

Добыча жидких углеводородов (нефти и конденсата) странами ОПЕК вырастет до 46,1 млн баррелей в сутки в 2045 году с 34,2 млн баррелей в сутки в 2022 году, а доля в мировой добыче достигнет 40%.

Добыча жидких углеводородов (нефти и конденсата) странами ОПЕК вырастет до 46,1 млн баррелей в сутки в 2045 году с 34,2 млн баррелей в сутки в 2022 году, а доля в мировой добыче достигнет 40%.

Как передает Report, это следует из ежегодного доклада организации World Oil Outlook.

"Объемы добычи жидких углеводородов ОПЕК продолжат расти, в конечном итоге достигнув 46,1 млн баррелей в сутки в 2045 году. С точки зрения доли рынка, это означает, что добыча ОПЕК вырастет с 34% мировой добычи в 2022 году до 40% к 2045 году", - говорится в документе.

В то же время мировая добыча к 2045 году достигнет 116 млн баррелей в сутки, увеличившись на 16 млн баррелей по сравнению с 2022 годом.

Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов ОПЕК вырастет до 37,7 млн баррелей в сутки в 2028 году, поскольку спрос продолжит восстанавливаться после пандемии, особенно в период 2023-2025 годов.