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ОПЕК ожидает роста добычи организации до 46 млн баррелей в сутки

ОПЕК ожидает роста добычи организации до 46 млн баррелей в сутки Добыча жидких углеводородов (нефти и конденсата) странами ОПЕК вырастет до 46,1 млн баррелей в сутки в 2045 году с 34,2 млн баррелей в сутки в 2022 году, а доля в мировой добыче достигнет 40%.
Энергетика
9 октября 2023 г. 12:33
ОПЕК ожидает роста добычи организации до 46 млн баррелей в сутки

Добыча жидких углеводородов (нефти и конденсата) странами ОПЕК вырастет до 46,1 млн баррелей в сутки в 2045 году с 34,2 млн баррелей в сутки в 2022 году, а доля в мировой добыче достигнет 40%.

Как передает Report, это следует из ежегодного доклада организации World Oil Outlook.

"Объемы добычи жидких углеводородов ОПЕК продолжат расти, в конечном итоге достигнув 46,1 млн баррелей в сутки в 2045 году. С точки зрения доли рынка, это означает, что добыча ОПЕК вырастет с 34% мировой добычи в 2022 году до 40% к 2045 году", - говорится в документе.

В то же время мировая добыча к 2045 году достигнет 116 млн баррелей в сутки, увеличившись на 16 млн баррелей по сравнению с 2022 годом.

Также прогнозируется, что добыча жидких углеводородов ОПЕК вырастет до 37,7 млн баррелей в сутки в 2028 году, поскольку спрос продолжит восстанавливаться после пандемии, особенно в период 2023-2025 годов.

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Версия на азербайджанском языке OPEC-ə üzv ölkələrdə hasilatın sutkada 46 milyon barelə qədər artacağı gözlənilir
Версия на английском языке OPEC expects its production to increase to 46 million barrels per day

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