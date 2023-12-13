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ОПЕК ожидает рост мирового спроса на нефть в 2023 году

ОПЕК ожидает рост мирового спроса на нефть в 2023 году ОПЕК сохраняет оценку по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,46 млн баррелей в сутки, до 102,11 млн баррелей в сутки.
Энергетика
13 декабря 2023 г. 16:41
ОПЕК ожидает рост мирового спроса на нефть в 2023 году

ОПЕК сохраняет оценку по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,46 млн баррелей в сутки, до 102,11 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

"Оценка роста мирового спроса на нефть в 2023 году остается неизменной по сравнению с прогнозом прошлого месяца - рост сохраняется на уровне 2,5 млн баррелей в сутки… Ожидается, что общий объем мирового спроса на нефть составит 102,1 млн баррелей в сутки в 2023 году главным образом за счет потребностей стран, не входящих в ОЭСР", - сообщается в отчете.

Ожидается, что в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) спрос на нефть в 2023 году вырастет на 70 тыс. баррелей в сутки, в среднем до 45,82 млн баррелей в сутки. В странах, не входящих в ОЭСР, общий спрос на нефть вырастет примерно на 2,39 млн баррелей в сутки, в среднем до 56,29 млн баррелей.

ОПЕК ожидает, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к дальнейшему росту потребления нефти. Мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,3 млн баррелей нефти в сутки.

Согласно прогнозу, в странах ОЭСР спрос на нефть в 2024 году вырастет на 0,26 млн баррелей в сутки, как ожидалось и месяцем ранее. В странах, не входящих в ОЭСР, рост прогнозируется почти на 2 млн баррелей в сутки, что также соответствует предыдущей оценке.

Ожидается, что наибольший рост будет наблюдаться в Китае и на Ближнем Востоке, а также Индии, Латинской Америке и других странах Азии.

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Версия на английском языке OPEC expects increase in global oil demand in 2023

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