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ОПЕК ожидает рост мирового спроса на нефть в 2023 году

ОПЕК ожидает рост мирового спроса на нефть в 2023 году ОПЕК вновь сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 млн баррелей, до 102,1 млн баррелей в сутки.
Энергетика
12 октября 2023 г. 15:33
ОПЕК ожидает рост мирового спроса на нефть в 2023 году

ОПЕК вновь сохраняет прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, прогнозируя увеличение на 2,4 млн баррелей, до 102,1 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Ожидается, что в регионе ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) спрос на нефть в 2023 году вырастет на 89 тыс. баррелей в сутки, в среднем до 45,8 млн баррелей в сутки. Также ожидается, что в регионе, не входящем в ОЭСР, общий спрос на нефть вырастет примерно на 2,3 млн баррелей в сутки, в среднем до 56,3 млн баррелей в сутки в 2023 году.

ОПЕК ожидает, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне продолжающихся улучшений в Китае приведет к дальнейшему росту потребления нефти. Мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки в годовом исчислении, в среднем до 104,3 млн баррелей нефти в сутки.

Согласно прогнозу, в странах ОЭСР спрос на нефть вырастет на 0,26 млн баррелей в сутки, как ожидалось и месяцем ранее. В странах, не входящих в ОЭСР, рост спроса на нефть в 2024 году прогнозируется почти на 2 млн баррелей в сутки, что соответствует предыдущей оценке. Ожидается, что наибольший рост будет наблюдаться в Китае и на Ближнем Востоке, а также Индии и других странах Азии.

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Версия на английском языке OPEC expects global oil demand to rise in 2023

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