ОПЕК+ рекомендовала продлить сокращение добычи нефти до конца года

Технический комитет экспертов стран соглашения ОПЕК+ по итогам прошедшего заседания по вопросу сокращения добычи сырья в качестве стабилизации нефтяного рынка после вспышки коронавируса, дополнительно рекомендовал продлить действующее на данный момент соглашение о сокращении добычи до конца 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегата в техкомитете.

В четверг агентство также сообщало, что по итогам прошедшего заседания эксперты рекомендуют дополнительно сократить добычу нефти натысяч баррелей в сутки.

Теперь организация ожидает решения России. По словам делегата, ответ может прийти в ближайшие выходные.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с началагода. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи намиллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу намиллиона баррелей.

Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене. Однако из-за вспышки коронавируса в Китае ОПЕК+ обсуждает перенос министерских встреч на более ранний срок, а СМИ сообщали об анализе альянсом дополнительных действий для поддержания баланса на рынке, включая варианты увеличения сокращения добычи и продление соглашения.