О нас
Report Georgia
Аудио новости

ОПЕК ожидает нелегким I квартал 2021 года для рынка нефти

ОПЕК ожидает нелегким I квартал 2021 года для рынка нефти Министр энергетики Алжира Абдель Маджид Аттар считает, что позитивный эффект от вакцинации от коронавируса возможен не ранее второй половины 2021 года
Энергетика
30 ноября 2020 г. 18:05
ОПЕК ожидает нелегким I квартал 2021 года для рынка нефти

Влияние пандемии коронавируса на рынок нефти продолжится и в первом квартале 2021 года, а позитивный эффект от вакцинации возможен не ранее второй половины следующего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал министр энергетики Алжира Абдель Маджид Аттар, который в этом году также выполняет роль президента конференции ОПЕК.

"Мы должны четко понимать, что рыночные условия этого года, вероятнее всего, останутся прежними и в первом квартале 2021 года, поэтому мы должны быть очень осторожными. Для организации массовой вакцинации потребуется время. И очевидно, что эффект от этого можно увидеть не раньше второй половины 2021 года", - сказал он, выступая на открытой части заседания.

Выступавший традиционно перед началом встречи министр энергетики Садовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на этот раз не взял слова. Встреча министров ОПЕК, на которой они обсудят различные варианты сокращения добычи в 2021 году, началась примерно в 17:30 (по бакинскому времени).

При этом М.Аттар отметил, что "свет в конце тоннеля все же есть". Он напомнил, что рост мировой экономики в 2021 году должен составить 4,4%, а спрос на нефть вырастет на 6,1 млн б/с.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gələn ilin birinci rübü neft bazarı üçün çətin olacaq

Новости партнеров

Самое читаемое

Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Бойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
ФотоБойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
24 ноября 2020 г. 13:31
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
24 ноября 2020 г. 11:02
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
Родители армянских солдат: Все военные болеют коронавирусом и дизентерией
26 ноября 2020 г. 16:53
Похоронен ставший шехидом полковник Азербайджанской армии
ФотоПохоронен ставший шехидом полковник Азербайджанской армии
24 ноября 2020 г. 13:00
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
ФотоМинобороны: Подразделения ВС Азербайджана вошли в Кельбаджар с двух направлений
25 ноября 2020 г. 07:51
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
Ильхам Алиев: Я сказал, что выбрасываю в мусорное ведро все семь условий Пашиняна
25 ноября 2020 г. 12:52
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
Умер легенда мирового футбола Диего Марадона
25 ноября 2020 г. 20:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi