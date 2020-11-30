ОПЕК ожидает нелегким I квартал 2021 года для рынка нефти

Министр энергетики Алжира Абдель Маджид Аттар считает, что позитивный эффект от вакцинации от коронавируса возможен не ранее второй половины 2021 года

Влияние пандемии коронавируса на рынок нефти продолжится и в первом квартале 2021 года, а позитивный эффект от вакцинации возможен не ранее второй половины следующего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал министр энергетики Алжира Абдель Маджид Аттар, который в этом году также выполняет роль президента конференции ОПЕК.

"Мы должны четко понимать, что рыночные условия этого года, вероятнее всего, останутся прежними и в первом квартале 2021 года, поэтому мы должны быть очень осторожными. Для организации массовой вакцинации потребуется время. И очевидно, что эффект от этого можно увидеть не раньше второй половины 2021 года", - сказал он, выступая на открытой части заседания.

Выступавший традиционно перед началом встречи министр энергетики Садовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на этот раз не взял слова. Встреча министров ОПЕК, на которой они обсудят различные варианты сокращения добычи в 2021 году, началась примерно в 17:30 (по бакинскому времени).

При этом М.Аттар отметил, что "свет в конце тоннеля все же есть". Он напомнил, что рост мировой экономики в 2021 году должен составить 4,4%, а спрос на нефть вырастет на 6,1 млн б/с.