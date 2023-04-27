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ОПЕК ответила на критику Международного энергетического агентства

ОПЕК ответила на критику Международного энергетического агентства Ни ОПЕК, ни альянс ОПЕК+ не фокусируются на определенной цене нефти , а сосредоточены лишь на рынке и инвестициях. Поэтому "винить" нефтяные котировки в росте инфляции ошибочно.
Энергетика
27 апреля 2023 г. 14:18
ОПЕК ответила на критику Международного энергетического агентства

Ни ОПЕК, ни альянс ОПЕК+ не фокусируются на определенной цене нефти , а сосредоточены лишь на рынке и инвестициях. Поэтому "винить" нефтяные котировки в росте инфляции ошибочно.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении генсека ОПЕК Хайтама аль-Гаиса в ответ на критику Международного энергетического агентства (МЭА).

"ОПЕК и ОПЕК+ не нацелены на цены на нефть, при этом основное внимание уделяется исключительно рыночным основам и обеспечению жизненно важных инвестиций в нефтяную промышленность, в которых отчаянно нуждается мир", - сказано в заявлении.

Генсек подчеркнул, что "возлагать вину за инфляцию на нефть ошибочно и технически некорректно, поскольку существует множество других факторов, вызывающих инфляцию".

"Другие энергетические рынки были гораздо более волатильными, а рынки нефти - менее, в основном из-за стабилизирующей роли ОПЕК и альянса ОПЕК+", - приводятся в документе слова Хайтам аль-Гаиса.

Ранее в апреле МЭА в своем ежемесячном докладе напомнила, что ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, заявили о добровольном сокращении добычи с мая до конца года на 1,16 млн баррелей в сутки (сверх текущих квот). МЭА отметило, что во второй половине 2023 года прогнозировался существенный дефицит, а новые сокращения могут его усилить и привести к росту цен, в то время как инфляция "уже больно бьет по уязвимым потребителям, особенно в странах с формирующейся и развивающейся экономикой".

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Версия на английском языке OPEC responds to criticism from IEA

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