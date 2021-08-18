ОПЕК+ отказалась выполнять просьбу США об увеличении нефтедобычи

Страны ОПЕК+ уже договорились об увеличении добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно с августа до конца текущего года

Страны, входящие в группу ОПЕК+, решили не наращивать добычу нефти сверх ранее запланированных уровней, как того требовала администрация президента США Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, на прошлой неделе Вашингтон призвал ОПЕК+ увеличить нефтедобычу на фоне роста цен на бензин в США, что способствует ускорению инфляции, которая, в свою очередь, угрожает замедлить экономический рост. Тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила важность приведения в соответствие ценообразования на мировом рынке нефти к тому, что «справедливо и конкурентоспособно».

Страны ОПЕК+ уже договорились об увеличении добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно с августа до конца текущего года. Источники Reuters пояснили, что дополнительное увеличение добычи не имеет смысла, потому что тогда предложение превысит спрос на рынке.