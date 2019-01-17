ОПЕК опубликовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане в 2019 году

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ ОПЕК не изменил прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на 2019 год, сохранив его на уровне 800 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из январского отчета картеля.

Прогнозируется, что производство добычи в Азербайджане сократится на 20 тысяч баррелей в день в первом квартале 2019 года, а во втором поднимется на уровень 0,81 миллион баррелей в день.

Напомним, что в рамках соглашения, подписанного 10 декабря 2016 года в Вене, Азербайджан взял на себя обязательство о сокращении добычи на 35 тыс. баррелей в сутки.

На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря этого года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. Согласно новому решению, с января 2019 года Азербайджан взял на себя обязательство сократить суточную добычу примерно на 20 тыс. баррелей.