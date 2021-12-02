ОПЕК+ опасается падения цен из-за Omicron и взвешивает свою политику добычи

ОПЕК и ее союзники решают, выпускать ли больше нефти на рынок или ограничивать поставки в январе на фоне резких колебаний цен на сырую нефть, вызванных высвобождением стратегической нефти в США и опасений по поводу нового варианта коронавируса — Omicron.

ОПЕК и ее союзники решают, выпускать ли больше нефти на рынок или ограничивать поставки в январе на фоне резких колебаний цен на сырую нефть, вызванных высвобождением стратегической нефти в США и опасений по поводу нового варианта коронавируса — Omicron.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, цены на нефть марки Brent упали примерно до 70 долларов США за баррель по сравнению с октябрьскими 3-летними максимумами, превышающими 86 долларов США за баррель. В ноябре цены на нефть показали самое большое ежемесячное снижение с начала пандемии COVID-19, поскольку вариант Omicron вызвал опасения по поводу перенасыщения нефтью.

В четверг эталонная нефть марки Brent торговалась ниже 70 долларов США за баррель.

Группа ОПЕК+ не согласна с требованиями США об увеличении нефтедобычи для поддержки мировой экономики. Входящие в альянс производители заявили, что не хотят препятствовать хрупкому восстановлению энергетики из-за нового избытка предложения.

Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие производители ОПЕК+, перед заседаниями на этой неделе заявили, что нет необходимости в резкой реакции на Omicron и вскрытие стратегических нефтяных резервов (SPR). Ирак заявил, что ОПЕК+ расширит существующую политику добычи в краткосрочной перспективе.

С августа группа увеличивает мировое предложение на 400 тыс. баррелей в сутки, постепенно уменьшая рекордные сокращения, согласованные в 2020 году, когда спрос на топливо обрушился из-за пандемии.

Эксперты ОПЕК+ написали в отчете, рассмотренном Reuters, что влияние Omicron еще не было ясным, хотя многие страны вводили блокировку и другие ограничения.

Еще до появления опасений по поводу Omicron ОПЕК+ взвешивала последствия заявления США и других крупных потребителей о нефти из SPR для сдерживания цен на энергоносители.

ОПЕК+ прогнозирует профицит сырья в 3 млн баррелей в сутки в I квартале 2022 года после выпуска резервов, по сравнению с предыдущим прогнозом в 2,3 млн баррелей в сутки. Однако в отчете говорится, что воздействие такого выпуска будет приглушенным, потому что некоторые страны сделали его добровольным, а его продолжительность была неопределенной.

Администрация президента США Джо Байдена может скорректировать время выпуска нефти из SPR, если цены существенно упадут, заявил Reuters в среду заместитель министра энергетики США Дэвид Терк.