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ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 год

ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 год Объем предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2021 году. может увеличиться на 0,8 млн б/с после сокращения на 2,5 млн б/с в 2020 году
Энергетика
14 января 2021 г. 17:47
ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 год

Спрос на нефть в мире в 2021 году восстановится на 5,9 млн баррелей в сутки после падения на 9,8 млн б/ с в 2020 году, прогноз остался неизменным по сравнению с предыдущей оценкой.

Как передает Report, это следует из январского отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Таким образом, спрос на нефть в этом году должен достичь 95,9 млн б/с после падения до 90 млн б/с в кризисном 2020 года.

Как ожидает ОПЕК, в странах ОЭСР спрос вырастет на 2,6 млн б/c, но при этом еще не достигнет докризисного уровня, развивающиеся страны покажут рост на 3,3 млн б/с, отмечается в отчете.

При этом объем предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2021 году. может увеличиться на 0,8 млн б/с после сокращения на 2,5 млн б/с в 2020 году, говорится в отчете. В 2020 году поставки нефти странами "не ОПЕК" снизились до 62,7 млн б/с.

В отчете ОПЕК отмечается, что восстановление цен на нефть существенно улучшает условия для производителей сланцевой нефти из США - их возвращение на рынок может ощущаться уже во второй половине 2021 года.

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