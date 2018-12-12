ОПЕК огласил прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ ОПЕК не изменил прогноз среднесуточной добычи нефти в Азербайджане на конец 2018 года, сохранив его на уровне 800 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщает Report, это следует из декабрьского отчета картеля.

Согласно отчету, в соответствии с обязательством в рамках ОПЕК+, ежесуточная добыча нефти в стране к 2019 году сократится на 20 тыс. баррелей, до 780 тыс. баррелей.

В предыдущем отчете организация снизила прогноз по ежесуточной добыче на будущий год на 10 тыс. баррелей, до 790 тыс. баррелей.

Напомним, что в рамках соглашения, подписанного 10 декабря 2016 года в Вене, Азербайджан взял на себя обязательство о сокращении добычи на 35 тыс. баррелей в сутки.

На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря этого года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. Согласно новому решению, с января 2019 года Азербайджан взял на себя обязательство сократить суточную добычу примерно на 20 тыс. баррелей.