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ОПЕК: обязательства по сделке ОПЕК+ перевыполнены на 24%

ОПЕК: обязательства по сделке ОПЕК+ перевыполнены на 24% Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 25,04 миллиона баррелей в сутки в марте 2021 года
Энергетика
13 апреля 2021 г. 17:25
ОПЕК: обязательства по сделке ОПЕК+ перевыполнены на 24%

ОПЕК в марте увеличила среднесуточную добычу нефти на 0,2 миллиона баррелей в сутки — до 25,04 миллиона, при этом организация вновь перевыполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 24%.

Как передает Report, это следует из данных апрельского доклада ОПЕК.

В основном производство выросло в Иране, который не имеет обязательств по сделке ОПЕК+, поэтому на соблюдении обязательств организации это не отразилось.

"Согласно данным вторичных источников, общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 25,04 миллиона баррелей в сутки в марте 2021 года, что на 0,2 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Иране, Анголе, Ливии и Ираке, тогда как снизилась, главным образом, в Саудовской Аравии", — сообщается в докладе.

Так, добыча нефти в Иране в марте выросла на 137 тысяч баррелей в сутки, до 2,304 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, что обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Затем условия корректировались, и на март 2021 года ограничения составляли 7,05 миллиона баррелей. В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии — отметка в 11 миллионов баррелей.

Таким образом, ОПЕК в марте сократила добычу на 5,665 миллиона баррелей в сутки, выполнив свои обязательства по соглашению ОПЕК+ на 124%, практически на уровне февраля.

Уточняется, что достигнуть столь высоких результатов ОПЕК вновь помогло добровольное дополнительное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией на уровне 1 миллиона баррелей в сутки, которое началось в феврале и завершится в конце апреля.

С учетом этого королевство в отчетном месяце выполнило свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 155%. При этом Габон в марте выполнил сделку лишь на 22%.

Сообщается, что ОПЕК сохранила прогноз по снижению добычи нефти в США в 2021 году на 70 тысяч баррелей в сутки.

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