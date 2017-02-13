ОПЕК: Обязательства по сокращению добычи нефти выполнены на 90%

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в январе сократила добычу нефти на 890,2 тысячи баррелей в день по сравнению с декабрем - до 32,139 миллиона баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчете организации.

Отмечается, что страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венского соглашения, суммарно снизили ее на 1,146 миллиона баррелей из обещанных 1,254 миллиона баррелей.

"Добыча нефти в январе к декабрю больше всего снизилась в Саудовской Аравии, Ираке и ОАЭ, в то время как объем производства в Нигерии, Ливии и Иране вырос", - отмечается в докладе.

По данным ОПЕК, добыча в Саудовской Аравии сократилась на 496,2 тысячи баррелей - до 9,946 миллиона баррелей в сутки, в Ираке - на 165,7 тысячи баррелей, до 4,476 миллиона баррелей в сутки, в ОАЭ - на 159,3 тысячи баррелей, до 2,931 миллиона баррелей в сутки.

Нигерия, по данным вторичных источников, нарастила объем добычи нефти в январе на 101,8 тысячи баррелей к уровню декабря - до 1,576 миллиона баррелей в сутки, Ливия - на 64,7 тысячи баррелей, до 675 тысяч баррелей в сутки, Иран - на 50,2 тысячи баррелей, до 3,775 миллиона баррелей в сутки.

Отметим, что ОПЕК в конце ноября в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня.

Вместе с тем бравшие на себя обязательства по сокращению добычи нефти десять стран ОПЕК (Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла) выполнили их чуть более чем на 90%. Для Нигерии и Ливии было сделано исключение из соглашения о сокращения добычи, а Иран пока не нарастил добычу до разрешенных соглашением 3,797 миллиона баррелей в сутки.