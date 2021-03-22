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ОПЕК+ обсуждает сценарий постепенного наращивания добычи нефти

ОПЕК+ обсуждает сценарий постепенного наращивания добычи нефти Руководство ОПЕК провело ряд телефонных переговоров с членами ОПЕК+
Энергетика
22 марта 2021 г. 12:51
ОПЕК+ обсуждает сценарий постепенного наращивания добычи нефти

Руководство ОПЕК провело ряд телефонных переговоров с членами ОПЕК+, обсуждались замедление темпов вакцинации от коронавируса и риск образования дефицита на рынке, при этом обсуждается также сценарий постепенного наращивания добычи нефти, но консенсуса по этому поводу нет.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.

"Были переговоры с рядом членов альянса. Обсуждалась ситуация на рынке, резкое снижение цен и темпы вакцинации от коронавируса. Были опасения по поводу темпов и возможного образования дефицита на рынке. Обсуждаются все возможные риски", — сообщил собеседник агентства.

На вопрос обсуждает ли ОПЕК+ постепенное наращивание добычи нефти, источник ответил утвердительно.

"Да, обсуждалось и это. Но это не означает, что решение уже принято, консенсуса нет. Все станет ясно к следующему заседанию", — сказал он.

Напомним, что соглашение стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств, включая Россию, стартовало с 2017 года, но в 2020 году оно было обновлено. Тогда альянс из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на этот март составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки, на апрель — 6,9 миллиона, а с учетом добровольного сокращения Саудовской Аравии — 8,05 и 7,9 миллиона соответственно. Базой отсчета для сокращений взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ намечена на 1 апреля.

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