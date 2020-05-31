ОПЕК+ обсуждает перенос встречи альянса

Министр энергетики Алжира Мохаммед Аркаб предложил странам-участникам ОПЕК+ перенести следующую встречу на 4 июня.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, ранее было запланировано провести ее 9-10 июня.

Мохаммед Аркаб заявил в письме, что он провел переговоры с «некоторыми министрами». Перенос сроков встречи облегчит распределение нефти между традиционными покупателями в зависимости от спроса, пишет он.

Из-за развала сделки ОПЕК+ в марте обрушился мировой спрос на нефть. Цена на нефть марки Brent рухнула до 20-летних минимумов, цена нефти марки WTI впервые в истории достигла отрицательных значений. В апреле для стабилизации ситуации на рынке страны—участницы ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении нефтедобычи.