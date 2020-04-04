ОПЕК+ обсуждает перенос совещания по нефти

Переговоры стран ОПЕК+ могут быть перенесены с 6 на 9 апреля, финальной даты пока нет.

Как передает Report, об этом сказали ТАСС два источника в делегациях.

"Возможно, перенесем на четверг. Но это еще не точно", - сказал один из собеседников. Другой подтвердил, что 6 апреля уже не является окончательной датой. Причины возможного переноса не озвучивались, но известно, что страны ОПЕК работают над тем, чтобы привлечь к консультациям как можно больше стран помимо США.

Созвать встречу ОПЕК+ в видеоформате для обсуждения возможных решений по рынку нефти предложила Саудовская Аравия. Проводом для этого стали переговоры на высшем уровне между Эр-Риядом и Вашингтоном. Россия также поддержала идею совместных действий по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка. По словам президента РФ Владимира Путина, сократить страны могут минимум на 10 млн баррелей в сутки от уровня первого квартала 2020 года.