ОПЕК+ обсуждает две опции продления сокращения добычи нефти

Страны сделки ОПЕК+ обсуждают два варианта продления сокращения добычи нефти в объеме 9,7 млн баррелей в сутки: до сентября с пересмотром в августе и до конца года.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, представленных в альянсе.

«На данный момент обсуждаются два варианта: продлить сделку до сентября, но с обязательным пунктом о том, что в августе могут пересмотреть условия, и главный вариант, к которому склоняется большинство, – оставить условия сделки до конца года. Окончательного консенсуса по обоим вариантам нет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «решение о дате заседания ОПЕК+ на данный момент все еще не принято».

Ранее страны договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 млн баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 9—10 июня, но может состояться и раньше — 4 июня.