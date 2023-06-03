ОПЕК+ обсуждает дополнительное сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК+ рассматривают различные варианты действий по параметрам добычи нефти на встрече 4 июня, в том числе сокращение производства.

Страны ОПЕК+ рассматривают различные варианты действий по параметрам добычи нефти на встрече 4 июня, в том числе сокращение производства.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters источник в одной из делегаций.

"Различные варианты обсуждаются", - сказал источник.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли среди вариантов сокращение добычи, собеседник агентства отметил, что этот вопрос "все еще обсуждается".

При этом агентство со ссылкой на источники в делегациях утверждает, что ОПЕК+ обсуждает среди прочих вариантов дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки (б/с).