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ОПЕК+ обсуждает дополнительное сокращение добычи нефти

ОПЕК+ обсуждает дополнительное сокращение добычи нефти Страны ОПЕК+ рассматривают различные варианты действий по параметрам добычи нефти на встрече 4 июня, в том числе сокращение производства.
Энергетика
3 июня 2023 г. 04:16
ОПЕК+ обсуждает дополнительное сокращение добычи нефти

Страны ОПЕК+ рассматривают различные варианты действий по параметрам добычи нефти на встрече 4 июня, в том числе сокращение производства.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters источник в одной из делегаций.

"Различные варианты обсуждаются", - сказал источник.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли среди вариантов сокращение добычи, собеседник агентства отметил, что этот вопрос "все еще обсуждается".

При этом агентство со ссылкой на источники в делегациях утверждает, что ОПЕК+ обсуждает среди прочих вариантов дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

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