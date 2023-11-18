ОПЕК+ обсудит вопрос о сокращении добычи нефти

ОПЕК + планирует обсудить вопрос о дополнительных сокращениях поставок нефти.

ОПЕК + планирует обсудить вопрос о дополнительных сокращениях поставок нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, дискуссии пройдут на фоне падения цен на нефть с конца сентября текущего года.

Цена на нефть марки Brent снизилась с 98 долларов за баррель в сентябре до 79 долларов за баррель. Это произошло из-за опасений по поводу спроса и возможного превышения доходов над расходами в следующем году. Поддержка со стороны стран ОПЕК + и конфликт на Ближнем Востоке не смогли предотвратить падение цен.

Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ уже пообещали сократить добычу нефти на 5,16 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 5% от мирового спроса. Сокращения начались в конце 2022 года и включают в себя 3,66 млн баррелей в сутки со стороны ОПЕК+ и дополнительные добровольные сокращения со стороны Саудовской Аравии и России.

Некий источник в ОПЕК+ заявил, что существующие ограничения на добычу нефти могут оказаться недостаточными для поддержания цен. Группа, вероятно, рассмотрит возможность введения дополнительных мер на своем следующем заседании. Другие источники в ОПЕК+ также не исключают более глубоких сокращений.

"Неприятно видеть, что волатильность рынка возрастает в преддверии следующего заседания, в то время как фундаментальные показатели в целом остаются стабильными. Министры, вероятно, выскажут некоторые соображения о том, что еще нужно сделать, чтобы обеспечить стабильную тенденцию", - сказал один из источников в ОПЕК.

Министры стран ОПЕК+, объединяющих Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников во главе с Россией, 26 ноября обсудят планы на 2024 год. Группа уже договорилась сократить добычу нефти на 3,66 млн баррелей в сутки в следующем году, но может рассмотреть возможность дополнительных сокращений в свете падения цен на нефть.

У ОПЕК + нет целевого показателя цен на нефть. Члены зависят от нефти как основного источника государственных доходов.