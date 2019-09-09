ОПЕК+ обсудит нефтяной прогноз на 2020 год

На заседании мониторингового комитета ОПЕК+ 12 сентября, который состоится в Абу-Даби, министры обсудят влияние торговых войн и прогноз на 2020 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах Азиатско-Тихоокеанского нефтяного конгресса в Сингапуре.

"На встрече мы рассмотрим данные за август. Также мы оценим ситуацию на рынке, а именно, как на мировую экономику влияют продолжающиеся торговые споры. Мы рассмотрим прогноз на 2020 год. Это очень интересно. Мы приближаемся к четвертому кварталу, поэтому видение 2020 года становится более ясным. Мы много будем говорить о том, каким будет рынок в 2020 году", - сказал Баркиндо.

Он также отметил, что министры могут затронуть вопрос о новых целевых ориентирах для Венского соглашения.

"Этого вопроса пока нет в повестке, но мы можем обсудить это в ходе рассмотрения ситуации на рынке", - сказал он.

Отметим, что сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года и призвана стабилизировать цены на нефть. Всего по ней страны-участницы должны снизить добычу на 1,2 млн б/с к уровню октября 2018 года.