ОПЕК обнародовала прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2021 год на 20 тыс. баррелей - до уровня 750 тыс. баррелей.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по среднесуточной добыче нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2021 год на 20 тыс. баррелей - до уровня 750 тыс. баррелей.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете ведомства за сентябрь.

Согласно информации, в 2022 году рост суточной добычи жидких углеводородов прогнозируется на уровне 70 тыс. баррелей, до 820 тыс. баррелей.

Сообщается, что в июле производство жидких углеводородов в Азербайджане выросло на 40 тыс. баррелей в сутки, до 730 тыс. баррелей. Это на 20 тыс. баррелей меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане за этот период составила 608 тыс. баррелей, что на 50 тыс. баррелей меньше в годовом сравнении.

Так, на газоконденсатных месторождениях, расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, среднесуточная добыча природного газа и конденсата сохранилась на уровне 122 тыс. баррелей.

По данным Министерства энергетики Азербайджана, в августе 2021 года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) по стране составила 711,6 тыс. баррелей. Из них 596,1 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, а 115,5 тыс. баррелей - на конденсат.