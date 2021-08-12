ОПЕК обнародовала прогноз по добыче нефти в Азербайджане на следующий год

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обнародовала прогноз среднесуточной добычи нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2021 год.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обнародовала прогноз среднесуточной добычи нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2021 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете ОПЕК за август.

Согласно информации, в этом году суточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане прогнозируется на уровне 750 тыс. баррелей. Это на 20 тыс. баррелей меньше предыдущего прогноза. Причиной снижения прогноза является ожидаемый спад добычи газового конденсата во второй половине текущего года.

Согласно прогнозу, в 2022 году данный показатель ожидается на уровне 820 тыс. баррелей, что на 20 тыс. баррелей больше предыдущего прогноза.

Отмечается, что в июне производство жидких углеводородов в Азербайджане выросло на 0,04 млн баррелей в сутки, в среднем, до 0,73 млн баррелей в сутки. Это на 0,05 млн баррелей в сутки больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчету, в первом полугодии текущего года среднесуточное производство газового конденсата в Азербайджане составило 154 тыс. баррелей, что на 39 тыс. баррелей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А производство сжиженного природного газа выросло на 11 тыс. баррелей в сутки в месячном сравнении и достигло 122 тысяч баррелей. В первом полугодии этого года производство СПГ в Азербайджане увеличилось на 32 тыс. баррелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 154 тыс. баррелей в сутки.

В отчете говорится, что среднесуточная добыча нефти в Азербайджане за этот период составила 0,59 млн баррелей, сократившись на 0,05 млн баррелей.