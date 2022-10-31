ОПЕК: Объемы суточных поставок нефти и конденсата в АТР вырастут к 2045 году

Поставки нефти и конденсата в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличатся с 22,5 млн баррелей в сутки в 2021 году до более чем 30 млн баррелей в сутки в 2045 году на фоне устойчивого роста спроса и снижения местной добычи.

Поставки нефти и конденсата в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличатся с 22,5 млн баррелей в сутки в 2021 году до более чем 30 млн баррелей в сутки в 2045 году на фоне устойчивого роста спроса и снижения местной добычи.

Как передает Report, об этом говорится в докладе ОПЕК World Oil Outlook.

Наиболее значимым поставщиком останется Ближний Восток, который увеличит свою долю в общем объеме импорта АТР с 60% в 2021 году до 65% в 2045 году. Другие регионы, такие как Латинская Америка, Россия, Каспий, США и Канада, также увеличат поставки в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

При этом, прогнозируется, что общий объем мировой торговли нефтью и конденсатом увеличится с 33,9 млн баррелей в сутки в 2021 году до почти 40,5 млн баррелей в сутки к 2045 году.

Экспорт Ближнего Востока увеличится с 15,7 млн баррелей в сутки до 22,7 млн и составит 56% от всей мировой торговли. Поставки из Латинской Америки достигнут 5,7 млн баррелей в сутки в 2045 году по сравнению с 3,5 млн в 2021 году.

Экспорт США и Канады достигнет пика в 2025 году - 4,7 млн баррелей в сутки, после чего последует постепенное снижение до 2,3 млн к 2045 году.