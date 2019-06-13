Фактор торговых войн может повлиять на решение ОПЕК+ об уровне добычи в 2019 году

Влияние торговых войн на темпы роста мировой экономики будет рассмотрено и учтено на ближайшей встрече стран ОПЕК и "не ОПЕК", участвующих в соглашении, когда они будут принимать решение об уровнях добычи на второе полугодие 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в июньском отчете организации.

"Наблюдаемое замедление мировой экономики в первом полугодии 2019 года может стать еще большим вызовом во втором полугодии. Главным образом, это происходит из-за нарастающих торговых споров, при этом их влияние на рост спроса на нефть остается непонятным <…> Предстоящие встречи на уровне министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, внимательно рассмотрят эти факторы, чтобы обеспечить дальнейшую стабильность на рынке", - подчеркивается в документе.

В начале июня правительство Китая ввело ответные импортные пошлины в отношении более 5 тысяч товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов. На такой шаг Пекин пошел в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции.

Ранее Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний, 10-й раунд таких консультаций проходил 9-10 мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены: с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму 200 млрд долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.