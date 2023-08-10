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ОПЕК незначительно повысил оценку добычи нефти вне организации в 2023 году

ОПЕК незначительно повысил оценку добычи нефти вне организации в 2023 году ОПЕК незначительно повысил оценку добычи нефти вне организации в 2023 году.
Энергетика
10 августа 2023 г. 16:43
ОПЕК незначительно повысил оценку добычи нефти вне организации в 2023 году

ОПЕК незначительно повысил оценку добычи нефти вне организации в 2023 году.

Как передает Report, в августовском докладе организации прогнозируется рост показателя на 1,5 млн баррелей в сутки по сравнению с 2022 годом.

Согласно прогнозу, общий объем добычи составит 67,3 млн баррелей в сутки.

Организация связывает пересмотр прогноза со снижением показателя по Канаде, странам ОЭСР, который компенсируется ростом показателя по России и США.

Месяцем ранее ОПЕК прогнозировал рост добычи нефти вне организации в 2023 году на 1,4 млн баррелей, до 67,1 млн баррелей в сутки.

Прогнозируется, что основными драйверами роста в 2023 году будут США, Бразилия, Норвегия, Казахстан, Гайана и Китай. При этом ОПЕК указывает на сохраняющуюся неопределенность, связанную с потенциалом добычи сланцевой нефти в США и незапланированным техническим обслуживанием в течение оставшейся части года.

"Ожидается, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году вырастет по сравнению с предыдущим годом на 1,4 млн баррелей в сутки и составит в среднем 68,7 млн баррелей в сутки. Этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым месяцем", - говорится в докладе.

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