ОПЕК: Нефтяные цены к 2040 году достигнут 155 долларов

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Средняя цена барреля нефти стран, входящих в ОПЕК, к 2040 году в номинальном выражении может составить 155 долларов (или 92 доллара в ценах 2015 года). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мировом нефтяном прогнозе до 2040 года (World Oil Outlook).

ОПЕК полагает, что средняя цена корзины нефти ОПЕК в 2016 году составит 40 долларов за баррель и будет расти в среднем на 5 долларов ежегодно вплоть до 2021 года, когда достигнет в номинальном выражении 65 долларов за баррель (или 60 долларов в ценах 2015 года). "Эти предположения о цене отражают ожидания постепенного улучшения рыночных условий", - говорится в докладе.

При этом эксперты ОПЕК уточняют, что такие оценки стоимости нефти не являются прогнозами или желаемыми уровнями стран ОПЕК, а лишь представляют собой предположения, на основе которых строятся другие прогнозы экспертов организации.

Отметим, что корзина нефти ОПЕК является средним арифметическим спотовых цен всех сортов нефти, производимых странами, которые входят в состав организации.