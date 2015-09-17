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    ​ОПЕК: Нефть подорожает до 80 долларов/баррель к 2020 году

    ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году до 94,7 млн. баррелей в сутки

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Нефть подорожает до 80 долларов США за баррель в номинальном выражении к 2020 году.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз, который содержится во внутреннем отчете ОПЕК.

    Наряду с этим, ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году до 94,7 млн. баррелей в сутки. При этом ОПЕК ожидает ограниченный отклик спроса на низкие цены нефти в среднесрочной перспективе.

    Так, по оценкам организации, спрос на нефть ежегодно будет расти на 1 млн. баррелей в сутки вплоть до 2020 года.

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