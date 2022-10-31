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ОПЕК: Нефть останется главным топливом в мировом энергобалансе

ОПЕК: Нефть останется главным топливом в мировом энергобалансе Нефть сохранит наибольшую долю в мировом энергобалансе как минимум до 2045 года, прогноз по спросу на нефтяное сырье на этот период повышен на 1,6 млн баррелей в сутки.
Энергетика
31 октября 2022 г. 17:05
ОПЕК: Нефть останется главным топливом в мировом энергобалансе

Нефть сохранит наибольшую долю в мировом энергобалансе как минимум до 2045 года, прогноз по спросу на нефтяное сырье на этот период повышен на 1,6 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook.

"Нефть, как ожидается, останется топливом номер один в мировом энергобалансе… ее доля снизится с 31% до чуть менее 29%. Несмотря на замедление роста спроса, нефть сохранит наибольшую долю в мировом энергобалансе в течение всего прогнозируемого периода (до 2045 года). А общая доля нефти и газа, как ожидается, останется выше 50%", - говорится в документе.

Так, доля нефти, по ожиданиям организации, снизится с 30,9% в 2021 году до 28,7% в 2045 году. Это выше, чем в прошлогоднем прогнозе, когда доля нефти в мировом энергобалансе в 2045 году прогнозировалась на отметке 28,1%.

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Версия на английском языке OPEC: Oil to remain number one fuel in global energy balance

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