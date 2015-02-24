​ОПЕК может провести чрезвычайное заседание по поводу цен на нефть

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ ОПЕК может провести чрезвычайное заседание по ценам на нефть. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр нефти Нигерии, президент ОПЕК Диезани Алисон-Мадуэке.

По ее словам, почти все страны ОПЕК, за исключением арабских государств, чувствуют себя в текущих условиях очень некомфортно. "Если цена на нефть упадет еще сильнее, то очень вероятно, что в ближайшие шесть недель будет созвано чрезвычайное заседание ОПЕК", - заявила Диезани Алисон-Мадуэке в интервью "The Financial Times".

"Мы уже ведем переговоры со странами-членами организации", - заявила президент ОПЕК.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent в ходе торгов во вторник на лондонской бирже ICE снизилась на 0,56% до 58,56 долларов за баррель. С июня 2014 года цена барреля нефти Brent упала почти на 50%.