ОПЕК+ не вынес рекомендаций по квотам на нефтедобычу

Мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в пятницу не вынес рекомендаций по изменению квот на добычу нефти.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в пятницу не вынес рекомендаций по изменению квот на добычу нефти.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам переговоров.

"Комитет подтвердил приверженность стран-членов декларации о сотрудничестве, которое продлится до конца 2024 года, как было согласовано на 35-й Министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК… 4 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

Страны-экспортеры договорились провести следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 4 октября.