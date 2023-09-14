ОПЕК не согласилась с прогнозом МЭА о спаде спроса на ископаемое топливо

ОПЕК не согласна с прогнозом главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что спрос на ископаемое топливо достигнет пика и перейдет к спаду до 2030 года.

ОПЕК не согласна с прогнозом главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что спрос на ископаемое топливо достигнет пика и перейдет к спаду до 2030 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ОПЕК.

Ранее Бироль написал в своей колонке в газете The Financial Times о будущем ископаемого топлива, спрогнозировав начало снижения спроса на него к 2030 году по мере вступления в силу климатической политики. Пик и дальнейшее падение добычи ископаемого топлива, по словам Бироля, будут обусловлены ростом чистой энергии, включая солнечные панели и электромобили.

"Крайне рискованно и непрактично игнорировать ископаемое топливо или предполагать, что оно находится в начале своего конца… Подобные взгляды на ископаемое топливо основаны скорее на идеологии, чем на фактах", - говорится в сообщении.

В сообщении ОПЕК также отмечается, что подобные прогнозы являются особенно опасными, если они сопровождаются призывами прекратить инвестиции в новые нефтегазовые проекты. Согласно ОПЕК, организация рассматривает технологические инновации в качестве ключевого направления деятельности, в связи с чем страны-члены вкладывают значительные средства в водородные проекты, объекты по улавливанию и хранению углерода, циркулярную углеродную экономику, а также в возобновляемые источники энергии.

МЭА - международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Выполняет роль информационного центра и консалтинговой организации. Агентство фокусируется на энергетической безопасности, экономическом развитии и на защите окружающей среды.