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ОПЕК+ не собирается принять меры из-за решения РФ сократить добычу нефти

ОПЕК+ не собирается принять меры из-за решения РФ сократить добычу нефти Страны-участницы ОПЕК+ не собираются предпринимать какие-либо действия из-за сокращения добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки с марта.
Энергетика
10 февраля 2023 г. 15:15
ОПЕК+ не собирается принять меры из-за решения РФ сократить добычу нефти

Страны-участницы ОПЕК+ не собираются предпринимать какие-либо действия из-за сокращения добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки с марта.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух делегатов организации.

Ранее сегодня вице-премьер России Александр Новак объявил о сокращении добычи нефти с марта на 500 тыс. баррелей в сутки. Он также заявил, что Россия не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается потолка цен.

Отметим, что РФ предприняла ответные меры против применения потолка цен, которые вступили в силу с 1 февраля.

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Версия на английском языке OPEC+ plans no action after Russian oil cuts

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