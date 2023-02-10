ОПЕК+ не собирается принять меры из-за решения РФ сократить добычу нефти

Страны-участницы ОПЕК+ не собираются предпринимать какие-либо действия из-за сокращения добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки с марта.

Страны-участницы ОПЕК+ не собираются предпринимать какие-либо действия из-за сокращения добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки с марта.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух делегатов организации.

Ранее сегодня вице-премьер России Александр Новак объявил о сокращении добычи нефти с марта на 500 тыс. баррелей в сутки. Он также заявил, что Россия не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается потолка цен.

Отметим, что РФ предприняла ответные меры против применения потолка цен, которые вступили в силу с 1 февраля.