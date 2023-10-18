ОПЕК+ не планирует заседание по вопросу введения нефтяного эмбарго против Израиля

ОПЕК+ не планирует проводить внеочередную встречу или предпринимать какие-либо срочные меры после призыва Ирана прекратить поставки нефти в адрес Израиля и ввести ряд других санкций против этой страны.

ОПЕК+ не планирует проводить внеочередную встречу или предпринимать какие-либо срочные меры после призыва Ирана прекратить поставки нефти в адрес Израиля и ввести ряд других санкций против этой страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе.

"ОПЕК+ не планирует проводить внеочередное заседание или предпринимать какие-либо немедленные действия после того, как министр иностранных дел Ирана призвал членов Организации исламского сотрудничества ввести нефтяное эмбарго и другие санкции против Израиля", - сообщает агентство.

Ранее в среду глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал ввести эмбарго на поставки нефти Израилю, а также провести суд над Тель-Авивом из-за ситуации в секторе Газа.

Плановая встреча всех министров ОПЕК+ ожидается 26 ноября в Вене.