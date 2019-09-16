 Наверх

ОПЕК: Падение добычи в Саудовской Аравии не повлечет форс-мажора для рынка нефти

ОПЕК не ожидает форс-мажора на рынке нефти

Падение добычи в Саудовской Аравии, вызванное атаками хуситов на мощности Saudi Aramco, не повлечет форс-мажора для рынка нефти.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС высокопоставленный источник в ОПЕК.

По его словам, ОПЕК мониторит ситуацию совместно с Международным энергетическим агентством (МЭА).

"Саудовская Аравия и Saudi Aramco конкретно полностью владеют ситуацией. До сих пор они превосходно справлялись с прежними инцидентами. Здесь нет повода для форс-мажора", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что безопасность поставок является важнейшим приоритетом для ОПЕК, поэтому штаб-квартира организации отслеживают возникшую ситуацию совместно с МЭА. По словам источника, вопрос о созыве внеочередной встречи стран ОПЕК не обсуждается. "В ОПЕК нет паники по этому поводу".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!