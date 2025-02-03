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ОПЕК+ не будет менять действующие решения по добыче нефти

ОПЕК+ не будет менять действующие решения по добыче нефти Министерский мониторинговый комитет (JMMC) ОПЕК+ не будет менять действующие решения по добыче нефти.
Энергетика
3 февраля 2025 г. 17:37
ОПЕК+ не будет менять действующие решения по добыче нефти

Министерский мониторинговый комитет (JMMC) ОПЕК+ не будет менять действующие решения по добыче нефти.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на источники.

Встреча прошла в формате видеоконфереции. Представители альянса проанализировали состояние нефтяного рынка.

До этого министры стран ОПЕК+ собирались на заседание мониторингового комитета и общую встречу 5 декабря 2024 года. Тогда страны ОПЕК+ договорились продлить добровольные ограничения производства в объеме 2,2 млн баррелей в сутки на весь первый квартал 2025 года на фоне низкого зимнего спроса.

На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 млн баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.

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Версия на английском языке OPEC+ likely to stick to oil output hike plan, sources say
Версия на азербайджанском языке “OPEC+” neft hasilatı ilə bağlı hazırkı qərarları dəyişməyəcək

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