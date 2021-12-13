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ОПЕК назвала влияние "омикрон"-штамма на рынок нефти умеренным и недолговечным

ОПЕК назвала влияние "омикрон"-штамма на рынок нефти умеренным и недолговечным Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" не будет иметь значительного влияния на темпы потребления нефти.
Энергетика
13 декабря 2021 г. 16:27
ОПЕК назвала влияние омикрон-штамма на рынок нефти умеренным и недолговечным

Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" не будет иметь значительного влияния на темпы потребления нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в декабрьском отчете ОПЕК.

"Влияние нового варианта "омикрон", как ожидается, будет умеренным и недолговечным, так как мир уже лучше приспособлен к борьбе с COVID-19. Это в дополнение к устойчивым экономическим перспективам как в развитых, так и в развивающихся странах", - следует из отчета.

Кроме того, организация оставила без изменений прогноз по росту спроса на нефть в 2021 и в 2022 годах на уровне 5,7 млн баррелей и на 4,2 млн баррелей в сутки соответственно на фоне умеренного восстановления мировой экономики.

"Восстановление темпов спроса, ожидавшееся ранее в четвертом квартале, сдвигается на первую четверть 2022 года. За ним последует более стабильное восстановление в течение всего 2022 года", - отмечается в отчете.

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Версия на английском языке OPEC describes omicron strain’s impact on oil market as moderate and short-lived
Версия на азербайджанском языке OPEC: “Omikron”un bazara təsiri qısamüddətlidir"

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