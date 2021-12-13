ОПЕК назвала влияние "омикрон"-штамма на рынок нефти умеренным и недолговечным

Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" не будет иметь значительного влияния на темпы потребления нефти.

Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" не будет иметь значительного влияния на темпы потребления нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в декабрьском отчете ОПЕК.

"Влияние нового варианта "омикрон", как ожидается, будет умеренным и недолговечным, так как мир уже лучше приспособлен к борьбе с COVID-19. Это в дополнение к устойчивым экономическим перспективам как в развитых, так и в развивающихся странах", - следует из отчета.

Кроме того, организация оставила без изменений прогноз по росту спроса на нефть в 2021 и в 2022 годах на уровне 5,7 млн баррелей и на 4,2 млн баррелей в сутки соответственно на фоне умеренного восстановления мировой экономики.

"Восстановление темпов спроса, ожидавшееся ранее в четвертом квартале, сдвигается на первую четверть 2022 года. За ним последует более стабильное восстановление в течение всего 2022 года", - отмечается в отчете.