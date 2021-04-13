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ОПЕК назвала ключевых драйверов роста нефтедобычи в 2021 году

ОПЕК назвала ключевых драйверов роста нефтедобычи в 2021 году Среди этих стран есть и Азербайджан
Энергетика
13 апреля 2021 г. 17:32
ОПЕК назвала ключевых драйверов роста нефтедобычи в 2021 году

Мировая добыча нефти в марте выросла на 1,22 миллиона баррелей в сутки, до 93,23 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, такие данные приводятся в апрельском докладе ОПЕК.

Прогноз по добыче нефти вне организации ОПЕК на 2021 год почти не изменен, ожидается небольшой рост.

Ожидается, что ключевыми драйверами роста добычи нефти вне организации в 2021 году станут Канада, США, Норвегия и Бразилия, Эквадор, Китай, Азербайджан, Катар, Гайана и другие европейские страны ОЭСР, в то время как падение, согласно прогнозу, произойдет в Великобритании, Судане и Малайзии.

Итоговый объем нефтедобычи вне ОПЕК в 2020 году был скорректирован вверх на 42 тысячи баррелей в сутки. По оценкам организации, этот показатель снизился на 2,52 миллиона баррелей в сутки по отношению к 2019 году и составил 62,89 миллиона баррелей в сутки. За пределами организации стали меньше добывать США, Россия, Канада, Колумбия, Казахстан, Малайзия, Великобритания и Азербайджан, а больше — Норвегия, Бразилия, Китай и Гайана.

Нефтяные запасы в ОЭСР в феврале на 57 миллиона баррелей превышали уровень 2015-2019 гг, сообщила ОПЕК.

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