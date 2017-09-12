ОПЕК: Наша стратегия работает, запасы нефти сокращаются

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ / Реализация соглашения ОПЕК+ способствует ребалансировке мирового нефтяного рынка. Как передает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, по сообщению агентства Reuters, с этим заявлением выступил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

По его словам, в июле коммерческие запасы в странах ОЭСР превышали пятилетнее среднее значение на 195 млн баррелей, в то время как в начале года эти цифры составляли 340 млн баррелей. Кроме того, запасы нефти в плавучих хранилищах сокращаются с июня, а сильный спрос на черное золото во втором полугодии будет способствовать дальнейшему снижению запасов.

Отметим, что вчера состоялась встреча министров энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ, по результатам которой было объявлено о возможности рассмотрения пролонгации соглашения ОПЕК+ за март 2018 года. Оба министра выразили удовлетворение улучшением рыночной ситуации, которому способствовала реализация соглашения об ограничении объема добычи нефти странами ОПЕК и их союзниками.