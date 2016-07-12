​ОПЕК нарастил нефтедобычу до максимума

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Страны-члены ОПЕК в июне 2016 года нарастили нефтедобычу до максимума 2008 года.

Как сообщает Report со ссылкой на доклад S&P Global Platts, суточный показатель добычи нефти вырос на 0,92% или 0,3 млн. баррелей и составил 32,73 млн. баррелей/сутки.

Наибольший рост нефтедобычи показала Нигерия. Здесь ежесуточный объем добычи вырос на 10,6% или 0,15 млн. баррелей, составив 1,57 млн. баррелей. В Иране этот показатель вырос на 2,25% или 0,08 млн. баррелей - до 3,63 млн. баррелей в сутки. Аналогичный рост показала Саудовская Аравия, в которой среднесуточный объем добычи составил 10,33 млн. баррелей в сутки.

Напомним, что 18 июня министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино предупредил, что, если не предпринять необходимые меры, в 2017 году цены на нефть могут обвалиться до 20 долларов за баррель.