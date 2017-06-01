ОПЕК нарастил нефтедобычу в мае за счет Ливии и Нигерии

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Добыча нефти ОПЕК в мае выросла впервые в этом году за счет наращивания объемов производства сырья в исключенных из глобального пакта Ливии и Нигерии.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, Ливия восстановила добычу нефти до 827 тыс. баррелей в сутки после устранения технических проблем, из-за которых было приостановлено производство на месторождении Шарара, сообщил Reuters глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC). Тем не менее, уровень добычи нефти в стране по-прежнему остается намного ниже 1,6 млн баррелей в сутки, которые она добывала до революции 2011 года.

Рост добычи нефти в Нигерии обеспечил возобновление работы экспортного терминала Форкадос.

В результате наращивания объемов производства сырья в Ливии и Нигерии добыча нефти ОПЕК в мае выросла на 250 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем апреля до 32,22 млн баррелей в сутки.

В то же время одиннадцать стран нефтекартеля, подписавших соглашение, в мае улучшили уровень его соблюдения до 95% с 90% в апреле. Предложение нефти этими странами снизилось на 60 тыс. баррелей в сутки.