В Тегеране заявили об угрозе развала ОПЕК

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что ОПЕК находится под угрозой распада из-за односторонней позиции ее некоторых членов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Shana.

"Я сказал (генеральному секретарю ОПЕК Мухаммеду) Баркиндо, что ОПЕК находится под угрозой из-за односторонней позиции некоторых членов и существует вероятность развала этой организации", - заявил Зангане после встречи с Баркиндо.Зангане отметил, что "если какие-либо члены ОПЕК хотят угрожать Ирану, Иран не станет уклоняться от ответа им". Он добавил, что обсудил с Баркиндо "нефтяной рынок, трудности, а также уязвимость рынка".США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции домаягода были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.Администрация президента США Дональда Трампаапреля объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля, а ОАЭ и Саудовская Аравия согласились принять меры во избежание возможного дефицита нефти. После этого министр иностранных делзаявил, что Иран продолжит продавать нефть и покажет США, что с ним "нельзя говорить через давление".Министр энергетики Саудовской Аравииапреля заявил в интервью РИА Новости, что ОПЕК+ в июне примет решение о дальнейшей судьбе сделки по сокращению нефтедобычи. Он допустил продление сделки до концагода. Комментируя влияние ситуации с Ираном на рынок нефти, министр заявил, что нехватки предложения на мировом рынке нет и беспокоиться в этом отношении не о чем.