ОПЕК начал снижать добычу нефти

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Суммарная добыча стран ОПЕК наконец перестала расти: в феврале показатель впервые за последний год сократился на 175 тыс. баррелей в сутки. Впрочем, падали поставки Ирака и Нигерии - добыча в Саудовской Аравии, как и в России, осталась на максимальном уровне.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "Коммерсант", добыча ОПЕК в феврале снизилась и составила 32,28 млн. баррелей/сутки, тогда как суммарное мировое предложение нефти сократилось на 0,2% или 210 тыс. баррелей/сутки, до 92,73 млн. баррелей/сутки. Падение показателя в феврале в первую очередь было обеспечено сокращением отгрузок из Ирака на фоне нарушения поставок из северных регионов страны (на 263 тыс. баррелей/сутки, в 2015-м страна увеличила поставки более чем на 1 млн. баррелей/сутки), Нигерии (на 94 тыс. баррелей/сутки) и ОАЭ (на 49 тыс. баррелей/сутки). При этом большую часть спада компенсировал рост поставок иранской нефти (на 187,8 тыс. баррелей/сутки по сравнению с январем).

Согласно заявлению министерства энергетики России, добыча вне стран картеля должна сократиться в 2016 году на 700 тыс. баррелей/сутки (прогноз по сравнению с февралем не изменен), но в России спад будет менее значительным, чем ожидалось: к концу года она сократится на 20 тыс. баррелей/сутки по сравнению с 2015 годом (в феврале ожидалось минус 60 тыс. баррелей/сутки). В феврале по сравнению с январем добыча возросла на 10 тыс. баррелей/сутки, до 11,08 млн. баррелей/сутки.

Отметим, что встреча стран-членов ОПЕК и не состоящих в организации производителей нефти может пройти 17 апреля в столице Катара Дохе. Участие Ирана не ожидается. Аналитическая группа Report не думает, что будет принято основательное решение на данной встрече. Заморозка нефтедобычи на январском уровне не окажет влияния на текущий излишний объем нефти, предложения будут превышать спрос. Однако возможно повышение стоимости нефти до 50 долларов/баррель .