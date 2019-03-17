Страны ОПЕК+ на 90% выполнили обязательства по сокращению добычи нефти.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в рамках 13-го министерского заседания Совместного мониторингового комитета стран ОПЕК+, заявил министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халед Абдель Азиз аль-Фалих.

Министр подчеркнул, что убежден в том, что страны, которые не выполнили свои обязательства, вскоре последуют обещаниям.

По его словам, доверие к рынку постепенно восстановилось, но предстоит еще много работы, и мониторинг будет продолжен.

Аль-Фалих добавил, что ежедневная добыча в Саудовской Аравии в апреле сократится на 0,1 миллиона баррелей по сравнению с мартом и составит 9,7 миллиона баррелей.